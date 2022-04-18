Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +11 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +3..+7 градусов, в Набережных Челнах и Альметьевске +8..+11 градусов, в Чистополе +4..+8 градусов, а в Буинске +3..+7 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Утром на дорогах может образоваться гололедица, местами снежная каша.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра, 19 апреля, в республике ожидается дождь, а также снег, в том числе мокрый. Ночью температуры могут опуститься до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +11 градусов.

Диана Жиленкова