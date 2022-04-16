В Казани на озеленение территории улицы Бирюзовой выделят 4,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Дирекция муниципальных жилищных программ Казани объявила тендер на компенсационное озеленение и послепосадочный уход зеленых насаждений на улице Бирюзовой в Кировском районе города. Начальная цена договора — 4,3 млн рублей.

Необходимость таких работ возникла в ходе строительства 24-этажного жилого дома. В комплекс задач входят доставка посадочного материала, подготовка грунта, посадка деревьев с засыпкой земляной массы и трамбованием, установка кольев и укреплений, посадочный уход и компенсационное озеленение.

Фото: Максим Платонов

Окончание посадочных работ — 20 мая этого года. Заявки на участие принимаются до 25 апреля. Итоги электронного аукциона подведут 29 апреля.

Недавно был объявлен тендер на цветочно-ландшафтное оформление Казани. На эти цели предусмотрели более 55 млн рублей. Работы планируют завершить до 3 ноября текущего года.

Диана Жиленкова