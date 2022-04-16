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За неделю в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 1,3%

03:44, 16.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За неделю в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 1,3%
Фото: realnoevremya.ru

За неделю в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 46,5% до 45,2%. Об этом свидетельствуют данные портала «стопкоронавирус.рф».

Всего от инфекции привились 90 015 765 жителей страны. Полный курс вакцинации, то есть получили оба компонента препарата, завершил 86 222 601 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился с 45,6% до 44,9%. Вакцинировались более 2,4 млн человек.

Недавно глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране возможен подъем заболеваемости коронавирусом в конце мая — июне. Он отметил, что сила новой волны будет зависеть от того, как поведут себя россияне.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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