В Татарстане вынесли приговор местной жительнице, которая из-за конфликта с соседкой повредила два автомобиля

40-летнюю жительницу Тукаевского района Татарстана признали виновной в умышленном повреждении чужого имущества (ч.1 ст.167 УК РФ). Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Установлено, что ночью 11 июля 2021 года женщина, находясь за рулем своего автомобиля, наехала на припаркованные машины Geely Emgrand EC7 и Zotye T600. Причиной стал состоявшийся ранее конфликт с соседкой. Один из поврежденных автомобилей принадлежал ее сыну.

Фото: прокуратура Татарстана

Потерпевшие оценили материальный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

В феврале в Рыбно-Слободском районе республики вынесли приговор 36-летнему мужчине, который устроил пожар в приюте для собак. Суд признал мужчину виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленном уничтожении и повреждении имущества.

Диана Жиленкова