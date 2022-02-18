В Татарстане вынесли приговор мужчине, который устроил пожар в приюте для собак из-за ревности к сожительнице

Фото: прокуратура РТ

В Рыбно-Слободском районе Татарстана вынесли приговор 36-летнему мужчине, который устроил пожар в приюте для собак. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в сентябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал на территорию местного приюта для собак. На тот момент в бытовом помещении находились его сожительница и сотрудник приюта. На почве ревности мужчина запер входную дверь, разбил окно и плеснул внутрь горючую жидкость, а затем устроил пожар.



Фото: Максим Платонов (архив)

Сотруднику приюта удалось выбраться из горящего помещения через разбитое окно, он также вытащил женщину. Оба получили ожоги. Помимо этого, хозяйка приюта оценила ущерб имуществу приюта на сумму более 100 тысяч рублей. Свою вину подсудимый признал лишь частично.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УКРФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога).

Виновника происшествия приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Во время пожара персоналу приюта удалось самостоятельно эвакуировать 130 собак, животные не пострадали. Пожарные ликвидировали возгорание спустя 45 минут после поступления вызова. На тот момент причины пожара еще не были установлены.

Диана Жиленкова