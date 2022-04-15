УНИКС заключил соглашение с американским баскетболистом Уильямом Мосли

УНИКС заключил соглашение до конца сезона-2021/22 с 32-летним американским баскетболистом Уильямом Мосли. Об этом говорится на сайте казанского клуба.

В этом сезоне Мосли играл в черногорском клубе «Морнар». В 19 играх Адриатической лиги средняя статистика баскетболиста составила 6,4 очка и 4,8 подбора за 21,6 минуты игрового времени.

В прошлом сезоне Мосли играл за сербский «Партизан». В 16 матчах Адриатической лиги он набрал 6,5 очка и 5,8 подбора. В 12 матчах Еврокубка спортсмен принес команде по 4,4 очка и 4,7 подбора.

В марте стало известно, что УНИКС заключил соглашение с 29-летним американским баскетболистом Джероном Джонсоном. В текущем сезоне спортсмен провел 14 игр в составе саратовского «Автодора» и набрал в чемпионате Единой лиги ВТБ в среднем 15,3 очка, 3,2 подбора, 3,1 передачи за 25,1 минуты игрового времени.

Диана Жиленкова