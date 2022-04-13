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Бывший защитник УНИКСа Колесников перешел в ЦСКА

18:40, 13.04.2022
Бывший защитник УНИКСа Колесников перешел в ЦСКА
Фото: cskabasket.ru

Бывший защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников перешел в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Он играл за УНИКС на протяжении пяти лет. Колесников покинул клуб летом прошлого года. Причины ухода неизвестны.

Колесников — воспитанник детско-юношеской школы и молодежного проекта ЦСКА, за команды которого он играл с 2002 по 2004 год.

В конце марта казанский баскетбольный клуб УНИКС заключил соглашение с 29-летним американским баскетболистом Джероном Джонсоном. Контракт подписан до конца сезона-2021/22.

Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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