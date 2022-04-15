Ак Барс Банк принял участие в конференции «Маркетплейсы 2022»

Ак Барс Банк стал участником конференции «Маркетплейсы 2022». Мероприятие прошло в Казани при поддержке Торгово-промышленной палаты РТ и Ассоциации предпринимательства РТ.

Участниками конференции стали представители крупнейших маркетплейсов — Wildberries, OZON, AliExpress, KazanExpress, «Яндекс.Маркет», а также селлеры и представители бизнеса. Собравшиеся обсудили, как запустить продажи, продвигать товары и развивать бизнес на маркетплейсах в условиях санкций.

Ак Барс Банк входит в рабочую группу, созданную Президентом РТ, по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли и уже разработал продукты, которые помогут селлерам.

Руководитель дирекции по развитию малого бизнеса Ак Барс Банка Ольга Туманова подробно рассказала об инструментах поддержки бизнеса, торгующего на электронных площадках.

В их числе — комплексный продукт «Коробки.Бизнес», беззалоговые кредиты, новый кредитный продукт, построенный на анализе транзакционной активности поставщиков Wildberries, и кобрендинговая корпоративная карта для партнеров KazanExpress. Также банк обучает начинающих предпринимателей работать на маркетплейсах и проводит бесплатные марафоны для селлеров.

«Понимая, что маркетплейсы — это активнорастущая, требующая вложений и знаний отрасль, мы движемся в этом направлении, чтобы реализовывать потребности бизнеса и стимулировать развитие экономики», — отметила Ольга Туманова.

Спикер также напомнила, что банк создал закрытый клуб предпринимателей Ак Барс Лабс — бесплатное сообщество собственников бизнеса. Резиденция клуба предпринимателей находится в Казани в офисе Ак Барс Банка «Лучше». В лектории регулярно проходят встречи, мастер-классы и другие мероприятия клуба.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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