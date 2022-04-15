«Новая надежда или возвращение джедая». «Ак Барс» анонсировал назначение нового тренера (видео)

Казанский «Ак Барс» в своих социальных сетях с помощью видеомема анонсировал назначение нового главного тренера.

В коротком ролике использованы кадры из кинофильма «Звездные войны: Последние джедаи» 2017 года. На кадрах главная героиня с новым логотипом «Ак Барса» поднимается на холм, где ее поджидает загадочный силуэт на фоне трех Кубков Гагарина. Однако когда человек поворачивается, видео обрывается. «Новая надежда или возвращение джедая?» — подписано видео.

Только два специалиста выигрывали три Кубка Гагарина в своей карьере. Это бывший наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов и бывший тренер «Динамо», СКА и «Спартака», а также сборной России Олег Знарок.

Эрик Добролюбов