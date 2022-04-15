В Татарстане инфляция в марте составила 9%

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Инфляция в Татарстане в марте составила 9%, с начала этого года — 11%. Такие данные приводит Татарстанстат.

Так, за март цены на продукты в республике выросли на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а рост цен за первый квартал составил 10,4%. Непродовольственные товары за прошедший месяц подорожали на 12,1%, а с начала 2022 года — на 13,4%. Кроме того, цены на услуги в марте выросли на 6,5%, с начала года — на 8,2%.

Фото: Максим Платонов

Напомним, за февраль инфляция в Татарстане составила 1,1%. Тогда стоимость продуктов в республике по сравнению с предыдущим месяцем поднималась на 1,5%, а рост цен с начала года составлял 3%. Непродовольственные товары тогда подорожали на 0,7%, а с начала года — на 1,1%. Цены на услуги в феврале увеличились на 1,1%, с начала года — на 1,6%.



Максим Кокунин