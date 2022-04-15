ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Синергия»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО РНКО «Синергия». Кредитная организация, как сообщает пресс-служба регулятора, на 1 апреля занимала 364-е место в банковской системе России.

Ходатайство подала сама РНКО в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации. «Синергия» имеет имущество для удовлетворения требований кредиторов, отметили в ЦБ, также она является участником системы страхования вкладов

В РНКО будет назначена ликвидационная комиссия.

11 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Единая расчетная палата», которая оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney. В связи с этим все операции по российским кошелькам Webmoney стали недоступны.