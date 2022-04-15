Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, порывистый ветер и до +10 градусов
В пятницу, 15 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Утром в отдельных районах гроза, туман.
Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +5 до +10 градусов. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +7 до +10 градусов.Общество Татарстан
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