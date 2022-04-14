Жители России получили более 12 млн сертификатов на маткапитал

Россияне получили более 12 млн сертификатов на материнский капитал за все время действия программы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам замглавы социального комитета Совета Федерации Елены Бибиковой, объем средств составил около 3,5 трлн рублей с начала действия программы. Она рассказала, что маткапитал россияне используют для улучшения жилищных условий, получения образования детей, на формирование пенсий матерей, приобретение оборудования для адаптации детей-инвалидов и на ежемесячные выплаты для семей с небольшим доходом.

Кроме того, Бибикова пояснила, что предлагается снять ограничения по срокам использования маткапитала до достижения ребенком трех лет. Она добавила, что родители обращаются с просьбой установить ежегодную выплату из средств маткапитала к началу учебного года, по возможности газификации жилья и использования его для оплаты образования у индивидуальных предпринимателей.

Фото: realnoevremya.ru

В начале апреля сообщалось, что в России рассматривается возможность позволить всем семьям, вне зависимости от дохода, обналичить до 5% материнского капитала. Проект закона планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию.

Дарья Акимова