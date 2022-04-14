Татарстану выделят 5,5 млрд рублей для строительства водовода с насосной станцией в Казани

Фото: Максим Платонов

Татарстану утвердили заем на сумму 5,5 млрд рублей для строительства водовода с насосной станцией и напорной хозяйственно-бытовой канализацией для развития жилых кварталов Казани. Об этом на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Отмечается, что эти денежные средства помогут обеспечить бесперебойным водоснабжением и водоотведением 134 тысячи жителей города. Кроме того, они необходимы для подключения объектов перспективного жилищного строительства в объеме 3,7 млн кв. метров.

Фото: duma.gov.ru

В марте стало известно, что на восстановление систем водоотведения в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске из бюджета Татарстана выделят 200 миллионов рублей. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.



Дарья Акимова