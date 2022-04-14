В Татарстане к октябрю отремонтируют 26 км трассы М-7 «Волга»

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане проведут ремонт двух участков автомобильной трассы М-7 «Волга» общей протяженностью 26 км. Работы планируется завершить в октябре. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы по восстановлению дорожного покрытия планируются на четырехполосных участках с 827-го км по 840-й км и с 957-го км по 970-й км в Пестречинском и Мамадышском районах республики. Дорожникам понадобится отфрезеровать изношенный асфальт и уложить верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения.

Кроме того, на участках будут устроены недостающие водоотводные лотки и нанесены разметки термопластиком.

Фото: Максим Платонов

В марте сообщалось, что проведут капитальный ремонт около 18 км трассы М-7 «Волга». Речь идет об участках км 786 — км 794 и км 815 — км 825 северной объездной Казани.



Дарья Акимова