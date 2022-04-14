Две подлодки ТОФ выпустили крылатые ракеты «Калибр» по морской цели в Японском море
Подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» успешно выпустили крылатые ракеты «Калибр» по морской цели из акватории Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
Ракеты успешно поразили мишень — специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Во время практических действий подлодки преодолели условный противолодочный рубеж, вышли в заданный район и оттуда ударили по мишенной позиции.
— Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации, — добавили на флоте.
На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения.
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