Предприниматели смогут взять кредиты в Ак Барс Банке с госпокрытием рисков до 70%

Представители малого и среднего бизнеса России могут получить в Ак Барс Банке льготные кредиты и покрыть до 70% от суммы обязательств по кредиту поручительствами «Корпорации МСП» и региональных гарантийных организаций (РГО).

Ранее в «зонтичном» поручительстве не было предусмотрено совмещение с поручительствами РГО, и механизм покрывал максимум до 50% кредита. Совмещение позволит обеспечить большее покрытие рисков, что значительно расширит число предпринимателей, которые смогут взять кредиты на комфортных условиях.

Для подачи заявок на льготный кредит нужно обратиться в отделения Ак Барс Банка. Совместные поручительства распространяются на следующие программы льготного кредитования: «Программа 1764»; «ПСК Инвестиционная»; «ПСК Оборотная» с прямым фондированием ЦБ РФ.

Напомним, «зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Он был разработан по поручению президента РФ.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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