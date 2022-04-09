Проверить грамотность, или Как казанцы писали «Тотальный диктант»

17:31, 09.04.2022 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня жители Казани писали «Тотальный диктант». Основными площадками в столице Татарстана по написанию диктанта стали Культурный центр имени А.С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист Марина Степнова.


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