Проверить грамотность, или Как казанцы писали «Тотальный диктант»

Сегодня жители Казани писали «Тотальный диктант». Основными площадками в столице Татарстана по написанию диктанта стали Культурный центр имени А.С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист Марина Степнова.
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