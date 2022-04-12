Агент Квартальнова: «Никто не собирается посыпать голову пеплом, готовы к дальнейшей плодотворной работе»

Агент бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова Юрий Николаев заявил, что специалист продолжит работу тренером после увольнения из казанского клуба.

«Отставка тренера — это часть тренерской работы. Контракт с Дмитрием Вячеславовичем не продлен. Никто не собирается посыпать голову пеплом, Квартальнов готов к дальнейшей плодотворной работе. Мы готовы к предложениям и к рассмотрению различных вариантов, — цитирует агента «Чемпионат».



Напомним, 56-летний специалист возглавил «Ак Барс» в мае 2019 года. Дважды у руля казанского клуба он занимал первую строчку на Востоке по итогам регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне его команда заняла четвертое место Восточной конференции. А в первом раунде Кубка Гагарина уступила «Авангарду» (2-4 в серии).

Эрик Добролюбов