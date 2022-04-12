ТАСС: индийские компании открывают свои торговые центры в России

Фото: Ринат Назметдинов

Ряд индийских компаний ведет переговоры об открытии своих торговых центров в России на фоне прекращения торговли на российском рынке товарами мировых брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

По данным издания, четыре индийских компании заключили предварительные соглашения с российскими партнерами. Ожидается, что еще шесть торговых компаний в конце этой недели подпишут контракты с Россией.

По словам главы индийской консалтинговой фирмы Beyond Squarefeet Advisory Сусила Дунгарвала, в начале мая российская делегация посетит Индию для встречи с потенциальными партнерами и знакомства с их бизнесом. Дунгарвал отметил, что если эти переговоры принесут результат, то каждый индийский ретейлер заключит с российскими фирмами сделку на сумму не менее $1 млн и откроет в стране в течение шести месяцев 15-20 франчайзинговых магазинов.

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В связи с событиями на Украине многие иностранные компании приостановили свою деятельность или прекратили поставки в Россию в течение марта. Среди них — ИКЕА, OBI и другие.

Дарья Акимова