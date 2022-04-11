Новости происшествий

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В татарстанском селе Бурундуки подтопило 30 приусадебных участков

14:15, 11.04.2022
В татарстанском селе Бурундуки подтопило 30 приусадебных участков
Фото: 16.mchs.gov.ru

В селе Бурундуки Кайбицкого района Татарстана подтопило 30 приусадебных участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Подтопление зафиксировано в ряде домов по улице Ленина и Победы. В них проживает 48 человек, в том числе 11 детей.

Как отметили в ведомстве, в случае подтопления местных жителей будут размещать в Муралинской школе, которая расположена в селе Мурали на улице Молодежной. Вместимость учебного заведения составляет 350 человек.

— Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, подтопило часть грунтовой дороги до деревни Екатериновка в Тюлячинском районе Татарстана.

Фото: 16.mchs.gov.ru

По данным ГУ МЧС России по республике, отрезанных населенных пунктов нет. Татарстанцы могут воспользоваться альтернативным маршрутом через деревню Урумширма. Протяженность объезда составляет 10 км.

На сегодняшний день в зонах подтопления в 21 регионе России оказались 615 приусадебных участков, 74 низководных моста и 11 участков автодорог. Больше всего приусадебных участков затоплено водой в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также