В татарстанском селе Бурундуки подтопило 30 приусадебных участков

В селе Бурундуки Кайбицкого района Татарстана подтопило 30 приусадебных участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Подтопление зафиксировано в ряде домов по улице Ленина и Победы. В них проживает 48 человек, в том числе 11 детей.

Как отметили в ведомстве, в случае подтопления местных жителей будут размещать в Муралинской школе, которая расположена в селе Мурали на улице Молодежной. Вместимость учебного заведения составляет 350 человек.

— Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, подтопило часть грунтовой дороги до деревни Екатериновка в Тюлячинском районе Татарстана.

Фото: 16.mchs.gov.ru

По данным ГУ МЧС России по республике, отрезанных населенных пунктов нет. Татарстанцы могут воспользоваться альтернативным маршрутом через деревню Урумширма. Протяженность объезда составляет 10 км.

На сегодняшний день в зонах подтопления в 21 регионе России оказались 615 приусадебных участков, 74 низководных моста и 11 участков автодорог. Больше всего приусадебных участков затоплено водой в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях.

Диана Жиленкова