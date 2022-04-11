В 21 регионе России начался масштабный весенний паводок

Фото: Максим Платонов

В российских регионах начался масштабный весенний паводок. На сегодняшний день в зонах подтопления в 21 регионе страны оказались 615 приусадебных участков, 74 низководных моста и 11 участков автодорог.

По данным представителя экстренных служб, наибольшее количество приусадебных участков затоплено водой в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях. В то же время за последние сутки от талых вод освободились 13 мостов. Из них по три в Мордовии и Тульской области, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики совместно с Минтрансом и МЧС держать паводковую ситуацию на постоянном контроле. По его словам, подтопления наблюдаются в пригородных поселках, отдельных подъездах жилых домов, во дворах, на дорогах, тротуарах и в подземных переходах.

Минувшая зима в Татарстане выдалась снежной. В МЧС и Гидрометцентре спрогнозировали напряженный сценарий паводка. О том, как республика стала готовиться к нему, — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова