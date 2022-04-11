После взрыва газа в жилом доме в Подмосковье возбудили уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино, сообщает «РИА Новости».

Дело возбуждено по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и обслуживающей газовой компаниях сейчас проводятся обыски.

Инцидент произошел в 5.54 в Центральном переулке, дом 4, на четвертом этаже. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, на четвертом этаже разрушились внутренние перегородки двух квартир. На третьем этаже тоже разрушена перегородка, перекосило стены. Окна выбиты также на третьем и втором этажах.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Ступино будет организовано размещение для эвакуированных после взрыва жильцов.

В результате взрыва газа погибли два человека. Пять человек пострадали, из них — один ребенок. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования.

Маргарита Головатенко