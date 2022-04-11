В России рост цен на автомобили привел к падению спроса на них в марте

Фото: Максим Платонов

Высокие цены на автомобили в России привели к резкому падению спроса на них в марте. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам прошлого месяца продажи новых автомобилей упали на 63%, до 55,1 тысячи единиц. Это один из наихудших месяцев в истории российского авторынка. Результат хуже фиксировался в апреле 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса были закрыты дилерские автоцентры. Кроме того, за первый квартал этого года россияне купили 277,3 тысячи машин, что на 28% ниже показателя год назад.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, на продажи повлияло введение санкций. Из-за этого, а также проблем с логистикой и волатильностью рубля в Россию перестали поставлять импортные автомобили. Некоторые российские автозаводы из-за дефицита полупроводников остановили производство, что тоже сказалось на сокращении доступности новых машин у дилеров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале апреля сообщалось, что в марте этого года цены на новые автомобили в России поднялись в среднем на 40%. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский объявил о снижении продаж авто в прошлом месяце на 60%. Он отметил, что если ключевая ставка ЦБ не изменится, то падение в апреле может достигнуть 70%.

Дарья Акимова