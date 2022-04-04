В марте цены на новые автомобили в России выросли на 40%

В марте этого года цены на новые автомобили в России поднялись в среднем на 40%. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные дилеров и «Автостата».

По информации 26 официально представленных на российском рынке производителей, которые не скрыли прайс-листы, автомобили подорожали на 35—45%. Повышение цен у АвтоВАЗа составило от 11% до 47% в зависимости от модели и комплектации, стоимость автомобилей Kia выросла на 24—39%.

Директор «Авилон Mercedes-Benz» Ренат Тюктеев рассказал, что машины премиального класса подорожали на 50-60%. По его словам, доступность таких автомобилей снизилась после запрета на новые поставки со стороны США, ЕС и Японии.

Кроме того, гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сообщил о снижении продаж авто в прошлом месяце на 60%. Он отметил, что если ключевая ставка ЦБ не изменится, то падение в апреле может достигнуть 70%.

Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что в ближайшее время основным местом продажи автомобилей станет вторичный рынок. По его прогнозу, в апреле соотношение новых и подержанных машин на рынке будет приблизительно 20 к 80.

Фото: Роман Хасаев

Агентство Russian Automotive Market Research сообщило, что в феврале — марте 2022 года в России продали почти на 10% меньше подержанных автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты агентства предполагают, что в ближайшие месяцы тенденция к сокращению продаж усилится, поскольку автовладельцы придерживают их до лучших времен.

Максим Кокунин