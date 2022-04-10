12 апреля Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме «Восточный»

12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят космодром «Восточный» в Амурской области, где проведут переговоры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Отмечается, что помимо этого президенты дадут по итогам переговоров совместную пресс-конференцию журналистам.

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались 11 марта. Тогда обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и выстраивание взаимодействия в связи с жестким давлением со стороны Запада и США.

Фото: kremlin.ru

В марте Лукашенко выразил мнение, что Россия и Белоруссия — это одно целое в экономике и военной сфере. Он заявил, что россияне и белорусы — это народы, произрастающие от одного корня.



Дарья Акимова