12 апреля Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме «Восточный»
12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят космодром «Восточный» в Амурской области, где проведут переговоры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Отмечается, что помимо этого президенты дадут по итогам переговоров совместную пресс-конференцию журналистам.
В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались 11 марта. Тогда обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и выстраивание взаимодействия в связи с жестким давлением со стороны Запада и США.
В марте Лукашенко выразил мнение, что Россия и Белоруссия — это одно целое в экономике и военной сфере. Он заявил, что россияне и белорусы — это народы, произрастающие от одного корня.
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