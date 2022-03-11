Путин и Лукашенко согласовали шаги по взаимной поддержке в условиях западных санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер РФ Владимир Путин согласовали шаги по взаимной поддержке в условиях западных санкций. В частности, речь идет о ценах на энергоносители. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

По ее словам, во второй части переговоров политики обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и выстраивание взаимодействия в связи с жестким давлением со стороны Запада и США, передает «РИА Новости».

Кроме того, лидеры стран договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. А Белоруссия планирует нарастить поставки сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

Также сегодня Путин сообщил Лукашенко, что в российско-украинских переговорах наметились определенные позитивные сдвиги. Белорусский президент отметил, что санкции Запада — это «время возможностей».

Диана Жиленкова