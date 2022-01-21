В Казани здание XIX века на Право-Булачной оценили в 130 миллионов рублей

Здание XIX века за $1,7 миллиона

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу старинный дом на ул. Право-Булачной, 19. Сейчас в некогда жилом здании, построенном в XIX веке, расположены гостиница и кафе.

Трехэтажное здание, внесенное в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения Казани, собственник оценил в 130 миллионов рублей, или же $1,7 миллиона.

Земельный участок, на котором находится старинная постройка, находится в собственности, заверяет потенциальных покупателей автор объявления. Причину продажи владелец здания не указал.

Общая площадь дома XIX века составляет 1 050 «квадратов». В каком он сейчас состоянии, требует ли ремонта и когда он проводился в последний раз, в объявлении не указано.

Каких-либо резонансных событий в здании не происходило. Чаще всего этот адрес, Право-Булачная, 19, в новостях встречается в уведомлениях мэрии Казани о временном отключении света или газоснабжения.

Фото: booking.com

Из жилого — в коммерческое здание

Как указано выше, изначально дом был жилым. Однако спустя более два века историческое здание функционирует как коммерческий объект — там работают отель «Капитал» и кафе «Пицца&Вино».

В гостинице могут разместить в 20 номерах с видом на город. Постояльцы могут воспользоваться Wi-Fi, оставить на хранение багаж, воспользоваться кухонными принадлежностями и посмотреть телевизор. А вот с домашними животными заселиться в отель в центре Казани не получится.

Что касается кафе, то оно располагается на первом этаже. Разместиться там можно в трех залах. В летнее время кафе открывает во дворе веранду.

Судя по информации из открытого доступа, на территории здания имеется парковка. Ею клиенты могут воспользоваться бесплатно. Однако в объявлении о продаже объекта упоминания об этом факте нет.

Фото: booking.com

H’13 за 62 миллиона и House Hills за 80 миллионов

Недалеко от ул. Право-Булачной, 19 у казанцев есть шанс приобрести еще один, похожий объект. По адресу Московская, 13 продается бутик-отель H’13 за 62 миллиона рублей. В эту стоимость включены франшиза, онлайн-школа по открытию отеля и бренд одежды.



Земельный участок, на котором расположена гостиница, находится в собственности, уверяет автор объявления. Площадь самого здания составляет 600 кв. метров. У гостиницы есть своя охраняемая парковка, на которой свои машины могут оставить 40 постояльцев.

— В отеле есть все необходимое, ничего покупать и заказывать не нужно, — заверяет продавец. При этом он отмечает, что все новое, приобретено недавно.

Фото: booking.com

Причем этот объект далеко не первый в сфере гостеприимства, от которого хотят избавиться, — в этом месяце в Вахитовском районе Казани выставили на продажу особняк апартаментов House Hills на ул. Айвазовского, 11а. Гостевой дом, расположенный почти в центре города, оценили ровно в 80 миллионов рублей, или чуть более чем в $1 миллион.

В трехэтажном здании на ул. Айвазовского, 11а, как и в доме по Право-Булачной, 19, находятся гостиницы и кафе. Заведение общепита расположено на первом этаже, куда можно попасть через отдельный вход. На остальных этажах — номера от экономкласса, в которых нет душа, до люксовых.



Татьяна Демина