В Татарстане откроется горячая линия для предприятий общепита, торговли и пищевой промышленности

В Татарстане с 11 по 15 апреля будет работать горячая линия для предприятий общественного питания, торговли продовольственными товарами, пищевой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

На вопросы будут отвечать специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. Позвонить на горячую линию можно по телефону +7 (843) 273-76-62 ежедневно с 10:00 до 16:00, с перерывом на обед с 12:00 до 12:45.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте в Татарстане открывали горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню прав потребителей. Жители республики могли задать вопросы в сфере потребительского законодательства.



Татьяна Леухина