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В Татарстане запустили горячую линию по защите прав потребителей

02:47, 16.03.2022
В Татарстане запустили горячую линию по защите прав потребителей
Фото: Антон Журавлев (архив)

В Татарстане запустили горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню прав потребителей. Жители республики смогут задать вопросы в сфере потребительского законодательства до 25 марта.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ, звонки принимаются по телефонам:

  • — (843) 221-90-16 — Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»: каждый день с 09:00 до 17:00, кроме выходных дней, перерыв с 12:00 до 13:00;
  • — 8 (917) 224-87-94 — Управление Роспотребнадзора по РТ — с понедельника по четверг с 10:00 по 16:00; в пятницу: с 10:00 по 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.
Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в республике запустили горячую линию, на которую татарстанцы могут обращаться по вопросам изменения цен на товары и услуги. Сообщения принимаются по номеру: +7 (843) 238-30-59.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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