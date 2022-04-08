В Казани из-за обрыва провода на улице Карла Маркса приостановлено движение троллейбусов
В Казани из-за обрыва провода на улице Карла Маркса временно приостановили движение троллейбусов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
По данным предприятия, приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №2, №3, №5, №7 и №8. На месте работают специалисты.
В январе в городе из-за обрыва проводов встали десятки трамваев. Инцидент произошел возле парка Победы.
В том же месяце вблизи остановки «Станция метро «Горки» по улице Рихарда Зорге временно отсутствовало движение троллейбусов №5, №9 и №12. Выяснилось, что в проводах не было напряжения.
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