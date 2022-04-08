В Минобороны России сообщили об уничтожении центра сбора и подготовки иностранных наемников у Одессы

Российские войска уничтожили украинский центр сбора и подготовки иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, центр ликвидирован высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион». Он расположен северо-восточнее Одессы, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны, ВС России также уничтожили вооружение и военную технику резервов украинских войск в Донецкой области.



Накануне в ведомстве сообщили, что в Харьковской области боевики нацбатальона обстреляли машины с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию. Есть раненые.

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Диана Жиленкова