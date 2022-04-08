За сутки в Казани произошло 174 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 174 ДТП. В восьми из них есть пострадавшие. Так, случились два наезда на пешехода, четыре столкновения, одно опрокидывание и наезд на препятствие, сообщает ГИБДД Казани.

В минувший четверг в городе задержали 11 водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у пяти человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили трех горожан.



Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад стало известно, что в республике перед судом предстанет водитель, который, пытаясь не сбить кабана, устроил смертельное ДТП. Причастность к совершению преступления мужчина не признал.

Диана Жиленкова