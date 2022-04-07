Минобороны России заявило, что страны НАТО участвовали в проектировании новых образцов вооружения ВСУ

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме. Обнаруженная на его территории документация свидетельствует об участии стран НАТО в разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники ВСУ, заявили в Минобороны России.

На заводе выпускались оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые разрабатывались по стандартам НАТО. Военные нашли на территории предприятия документацию, чертежи и журналы, в которых говорится о причастности НАТО к совместным проектам, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны

Аэромобильные силы и боевики националистических батальонов Украины превратили территорию завода в укрепрайон и держали там оборону. Противника выбили российские подразделения несколько дней назад.

Также на заводе обнаружили переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, различные противотанковые системы, оружие и боеприпасы украинского производства.

Утром Минобороны России сообщило, что военные уничтожили на Украине еще четыре базы хранения ГСМ в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. С начала проведения специальной военной операции на Украине ВС России уничтожили 413 беспилотников, 218 установок РСЗО и 1 987 танков и бронемашин.



Татьяна Леухина