Минобороны сообщило об уничтожении еще четырех баз хранения ГСМ на Украине

Российские военные уничтожили на Украине еще четыре базы хранения ГСМ в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



С начала проведения специальной военной операции на Украине ВС России уничтожили 413 беспилотников, 218 установок РСЗО и 1 987 танков и бронемашин. За ночь оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 29 украинских военных наземных объектов.

Кроме того, с начала операции «уничтожены 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 894 единицы специальной военной автомобильной техники», — приводит ТАСС слова Конашенкова.

Фото: скриншот видео Минобороны

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в центральной части Мариуполя завершились основные бои. По его словам, бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь».

Маргарита Головатенко