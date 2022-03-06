С 16 марта из Казани запустят авиарейсы до Ханты-Мансийска

Фото: Максим Платонов

С 16 марта начнут выполняться авиарейсы из Казани в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Они запланированы два раза в неделю — по средам и субботам. Из Казани самолет будет вылетать в 14:55 и прибывать в Ханты-Мансийск в 19:05. Обратный вылет состоится в 13:50, прибытие в казанский аэропорт — в 14:10. Указывается местное время для каждого аэропорта.

Время в пути составит 2 часа 10 минут. Полеты будут выполняться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Фото: Максим Платонов

В середине февраля стало известно, что из Казани запустят прямые авиарейсы в Геленджик и Симферополь. Они будут выполняться по следующему расписанию: в Анапу с 31 мая по вторникам и субботам; в Геленджик с 29 мая по средам и воскресеньям; в Симферополь с 31 мая по вторникам и пятницам.



Дарья Акимова