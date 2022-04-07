АвтоВАЗ приостановил финансирование хоккейного клуба «Лада»

На итоговой пресс-конференции ХК «Лада» директор клуба Александр Чеботарев заявил, что АвтоВАЗ приостановил финансирование. Об этом завод уведомил хоккейный клуб в конце марта в официальном письме. Причем это касается не бюджета на будущий сезон, а траншей, которые были запланированы до конца текущего сезона. При этом директор «Лады» отметил, что отношения пока не прекращены.

«Речь не идет о прекращении договора, который заключен сроком до 31 декабря текущего года. Отсрочка на определенный период времени, в том числе и из-за переноса корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты. Поэтому нас попросили подождать», — сообщил Чеботарев.



«Если они возобновятся в августе-сентябре, то это не критично для клуба. В случае если сроки увеличатся, будем реализовывать план Б, сокращать бюджет. Это будет чревато потерями, но другого выхода нет», — сказал гендиректор.



В нынешнем сезоне «Лада» заняла седьмое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. В розыгрыше Кубка Петрова команда Валерия Белова дошла до четвертьфинала, где уступила тюменскому «Рубину» 0-4 в серии.

фото: hclada.ru

Эрик Добролюбов