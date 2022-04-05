За февраль — март 2022 года 21% жителей ПФО решили поменять работу

21% жителей Приволжского федерального округа решили поменять работу за последние два месяца. Таковы данные совместного исследования, проведенного порталом «Авито Работа» и финтех-компанией «Деньги Вперед».

36% опрошенных жителей ПФО планируют поменять в ближайшие один или два месяца, 19% — в течение трех-четырех месяцев, 21% — полугода, 17% — в течение года. При этом 71% не планируют менять место работы.

По словам основателя «Деньги Вперед» Павла Гужикова, среди желающих сменить работу больше всего людей в возрасте от 18 до 24 лет. Он не видит в этом ничего удивительного, так как это поколение самое гибкое и четче других понимает свои требования к работодателям и условиям работы.

Фото: Максим Платонов

Согласно другому исследованию, в ПФО активность работодателей, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта 2022 года снизилась на 11,4%. При этом активность соискателей увеличилась на 8,5%.

Дарья Акимова