В Челнах открывают пункт приема одежды для вынужденных переселенцев из Донбасса

В Набережных Челнах открывают пункт приема одежды для эвакуированных из Донбасса. Решение приняли после многочисленных обращений жителей города, сообщается на сайте мэрии автограда.

Пункт приема расположится в Молодежном центре «Нур». Он будет работать с 8:00 до 22:00 ежедневно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Принимаются вещи в хорошем состоянии, продукты питания с длительными сроками хранения в промышленной упаковке. В Челны прибыли 297 переселенцев, из них: 97 мужчин, 144 женщины, 10 детей дошкольного возраста и 46 ребят школьного возраста.

Также работает Фонд поддержки вынужденных переселенцев. Туда, по состоянию на утро 6 апреля, перевели уже 347 620 рублей.

Напомним, 97 человек поместили в санаторий «Жемчужина», в общежитиях КАМАЗа разместились еще 100 человек. Мэр Челнов Наиль Магдеев предложил депутатам городского совета взять шефство над приехавшими семьями.



Татьяна Леухина