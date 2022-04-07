В Казани самозанятые смогут бесплатно выставить свою продукцию на ярмарках

В Казани самозанятые смогут бесплатно представить собственную продукцию на ярмарках в одном из торговых центров столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ярмарки состоятся 8 апреля по 1 мая в казанской «Меге». Для участия в ней в качестве самозанятого необходимо зарегистрироваться и подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.

С 6 апреля в Татарстане начинают принимать заявки для участия в семи микрофинансовых программах, запущенных подведомственным Минэкономики Татарстана Фондом поддержки предпринимательства. Продукты есть и для самозанятых граждан республики.



В Татарстане 19 марта стартовали весенние ярмарки. Они будут проходить по 23 апреля. Ярмарки будут проводиться для сдерживания роста цен.

Татьяна Леухина