СМИ: «Наполи» ведет переговоры о подписании контракта с Кварацхелией

Фото: rubin-kazan

Итальянский футбольный клуб «Наполи» ведет переговоры о подписании контракта с 21-летним грузинским спортсменом Хвичей Кварацхелией. Предполагается, что договор будет действовать в течение пяти лет.

Решить вопрос окончательно планирут в ближайшие несколько недель. В то же время стороны уже близки к согласию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал tuttomercatowеb.cоm.

Фото: rubin-kazan.ru

В марте казанский футбольный клуб «Рубин» и Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта. Затем спортсмен перешел в «Динамо» из Батуми. Как рассказал директор грузинского клуба Владимир Двалишвили, спортсмен уехал в Грузию как свободный агент и больше не будет выступать за «Рубин».



Недавно стало известно, что заинтересованный в приобретении Кварацхелии «Наполи» изучает варианты сделки до лета. В спортсмене клуб видит замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Диана Жиленкова