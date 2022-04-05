Startup Tour возвращается в Татарстан

Фото: пресс-служба Startup Tour

7 апреля на площадке ИТ-парка в Казани пройдет этап всероссийского Startup Tour, организованного Фондом «Сколково». На конкурс стартапов поступило 97 заявок со всей страны. Победитель гранд-финала получит приз в размере 300 тысяч рублей и возможность представить свой проект на Startup Village.

Крупнейший в России конкурс технологических стартапов пройдет в Татарстане уже в пятый раз. В этом году инноваторы соревнуются в трех треках. Самым популярным стал трек «Информационные технологии» — 47 заявок. На втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии» — 37, третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» — 13 заявок.

«Конкурс Startup Tour — это отличная возможность для начинающих компаний заявить о себе, привлечь внимание инвесторов и получить государственную поддержку. Татарстан всегда уделял большое внимание развитию стартап-сообщества. За более чем 10 лет функционирования Бизнес-инкубатора ИТ-парка свыше 600 стартапов получили статус резидентов и возможность воспользоваться разнообразными льготами, в том числе поддержкой Фонда «Сколково», — отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

В этом году заявки на участие поступили более чем из 10 российских регионов и даже Узбекистана. По итогам экспертного отбора в полуфинал конкурса прошли 15 проектов, по пять в каждом треке. В направлении «Информационные технологии» соревноваться за выход в финал будут мобильный реабилитационно-диагностический комплекс, платежный сервис для снижения регулярных расходов, комплекс помощи незрячим, профессиональный сервис оценки недвижимости и онлайн-конструктор для интернета вещей. В «Индустриальных технологиях» на победу претендуют конвертоплан с реактивным приводом ротора, IT-система измерения древесины, технология производства диоксида титана карботермическим методом, цифровая платформа видеоконтроля на производствах и технология получения солей жирных кислот экструзионным способом. Наконец, в «Биотехнологиях в медицине и сельском хозяйстве» за первенство поборются технология анализа крови с помощью искусственного интеллекта, роботизированная система навигации ТМС головного мозга, платформа для мониторинга посевов сельхозкультур в режиме реального времени, инновационный способ переработки отходов сельхозпроизводства и наноуглеродная грелка.

Победители Startup Tour 2019 года

«Конкурс Startup Tour когда-то начинался при поддержке президента республики Рустама Минниханова, и сейчас именно этап в Татарстане собирает максимально широкую географию участников. Причина тому — высокоразвитая система поддержки стартапов и возможность быть одновременно резидентами Иннополиса и «Сколково», — отметил вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Программа Startup Tour 2022 будет включать виртуальную выставку компаний, образовательную часть и непосредственно конкурс, в рамках которого проекты будут оценивать признанные эксперты в области технологий и развития бизнеса. Участники, которые пока не готовы широко заявить о себе, смогут принять участие в очной групповой менторской сессии, получить обратную связь и предложения, которые помогут улучшить проект и адаптировать его к взаимодействию с венчурными инвесторами.

В 2022 году Startup Tour проходит в 10 городах России. Участие в конкурсе бесплатное.