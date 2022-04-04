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Вероника Кудерметова поднялась на десятую строку в чемпионской гонке WTA

12:59, 04.04.2022
Вероника Кудерметова поднялась на десятую строку в чемпионской гонке WTA
Фото: wikipedia.org

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

Спортсменка в обновленном рейтинге поднялась с 11-й на десятую строку, набрав 952 очка.

Первые три места разделили ставшая победительницей соревнований в Майами Ига Швёнтек (Польша) — 3 920 очков, Мария Саккари (Греция) — 1 610 и Даниэль Коллинс (США) — 1 516.

Фото: pixabay.com

Напомним, Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макналли в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в Майами.

Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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