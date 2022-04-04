Вероника Кудерметова поднялась на десятую строку в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.
Спортсменка в обновленном рейтинге поднялась с 11-й на десятую строку, набрав 952 очка.
Первые три места разделили ставшая победительницей соревнований в Майами Ига Швёнтек (Польша) — 3 920 очков, Мария Саккари (Греция) — 1 610 и Даниэль Коллинс (США) — 1 516.
Напомним, Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макналли в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в Майами.
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