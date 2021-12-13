Путин заявил, что Россия является лидером в сфере новых вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что страна лидирует в мире по разработке современных видов вооружения. Об этом он сообщил в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

Президент рассказал, что Россия сохраняет паритет с США по носителям и количеству боезарядов ядерного оружия, но является лидером в перспективных разработках.

Путин также отметил, что только у России есть гиперзвуковое оружие. Однако он не исключает, что когда-нибудь оно появится и у других ведущих военных мировых держав.

Фото: kremlin.ru

Помимо этого, в интервью для фильма лидер РФ назвал распад СССР трагедией. И еще заявил, что хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом лично.



Дарья Акимова