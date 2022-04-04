VK назначил вице-президентов по информационной безопасности, коммуникациям и развитию ИИ

Холдинг VK объявил о назначении трех новых вице-президентов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение компании.

«К команде VK присоединились вице-президент, директор по информационной безопасности Алексей Волков и вице-президент по коммуникациям Алексей Меркутов», — говорится в сообщении.

Волков будет курировать стратегическое для компании направление информационной безопасности. Под него планируется создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK. Ранее Волков занимался вопросами кибербезопасности экосистемы Сбера.

Алексей Меркутов будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK. Он перешел в VK из Группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов.

Андрей Калинин назначен вице-президентом VK по технологиям искусственного интеллекта. Он будет курировать направления умных устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. До этого Калинин был заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK.

Отмечается, что данные изменения проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и стратегии компании, направленной на развитие экосистемы VK и укрепления ее лидерства на российском рынке.

Фото: realnoevremya.ru

15 марта сообщалось, что управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян станет генеральным директором ее российского подразделения. На этом посту Худавердян заменил Елену Бунину. Отмечается, что он совмещает новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний. Бунина также останется в компании и продолжит работу в качестве HR-директора.

Максим Кокунин