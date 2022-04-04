VK назначил вице-президентов по информационной безопасности, коммуникациям и развитию ИИ
Холдинг VK объявил о назначении трех новых вице-президентов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение компании.
«К команде VK присоединились вице-президент, директор по информационной безопасности Алексей Волков и вице-президент по коммуникациям Алексей Меркутов», — говорится в сообщении.
Волков будет курировать стратегическое для компании направление информационной безопасности. Под него планируется создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK. Ранее Волков занимался вопросами кибербезопасности экосистемы Сбера.
Алексей Меркутов будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK. Он перешел в VK из Группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов.
Андрей Калинин назначен вице-президентом VK по технологиям искусственного интеллекта. Он будет курировать направления умных устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. До этого Калинин был заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK.
Отмечается, что данные изменения проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и стратегии компании, направленной на развитие экосистемы VK и укрепления ее лидерства на российском рынке.
15 марта сообщалось, что управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян станет генеральным директором ее российского подразделения. На этом посту Худавердян заменил Елену Бунину. Отмечается, что он совмещает новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний. Бунина также останется в компании и продолжит работу в качестве HR-директора.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым