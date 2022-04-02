Российские автовладельцы перестали продавать подержанные автомобили до лучших времен

Фото: Максим Платонов (архив)

В России в феврале-марте 2022 года продали почти на 10% меньше подержанных автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили в агентстве Russian Automotive Market Research.

По данным агентства, за два месяца текущего года продано 696,8 тысяч подержанных машин. При этом в январе продажи автомобилей с пробегом сократились на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в феврале — на 9,9%.

По сравнению с январем 2022 года в феврале продажи машин сократились на 0,5%. Эксперты агентства предполагают, что в ближайшие месяцы тенденция к сокращению продаж усилится, поскольку автовладельцы придерживают их до лучших времен.

Наибольшим спросом в феврале пользовались японские подержанные машины: их продано 100 тысяч, так что их доля на рынке автомобилей с пробегом увеличилась до 28,4%. Лучше всего продавались Toyota — 40% от общего количества продаж, и Nissan — 19%.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Инна Серова