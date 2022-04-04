АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Казани на уровне BB+

Фото: предоставлено пресс-службой ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «АКРА» сообщило о сохранении кредитного рейтинга Банка Казани на уровне BB+ (RU), прогноз — «стабильный». По данным на 01.02.2022, Банк Казани занимает 162-е место на российском рынке по величине собственного капитала и 165-е — по величине активов.

Председатель правления банка Олег Бачурин комментирует новости так:

— Успешная планомерная работа банка доказала стабильность и надежность нашей финансовой системы и позволила подтвердить рейтинг. Мы продолжаем системно работать по всем направлениям банковских услуг. Платежи проходят по всему миру, а ставки по депозитам и кредитам на сегодняшний момент являются весьма привлекательными как для бизнеса, так и для населения. Банк Казани несомненно движется в правильном направлении, соблюдая интересы клиентов и акционеров, работая на лучший результат, предлагая широкий спектр интересных программ и банковских продуктов.

По состоянию на 01.02.2022, банк имеет комфортный запас по регуляторному нормативу достаточности капитала и ликвидности. Банк Казани в 2021 году проводил активную работу в сфере кредитования. Рост ссудного портфеля был зафиксирован как в корпоративном кредитовании, так и в розничном. Таким образом, АКРА приняло решение подтвердить рейтинг банка на уровне ВВ+ с прогнозом «стабильный».

«Стабильный» прогноз означает, что предполагается высокая вероятность неизменности рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе на горизонте 12–18 месяцев.

С полной версией пресс-релиза АКРА можно ознакомиться по ссылке (16+).

ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ»

Партнерский материал