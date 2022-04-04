«Известия»: в России готовят программу репатриации специалистов-соотечественников

В России готовят новую программу для репатриации специалистов, желающих вернуться на родину, сообщают «Известия» со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.



По данным издания, в российские ведомства массово обращаются переехавшие за рубеж россияне, которые жалуются, что им «некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских».

Подчеркивается, что среди таких граждан много специалистов, в которых нуждается экономика страны.

Фото: realnoevremya.ru

Обсуждения подтвердили в Минпромторге. Там пояснили, что в России есть программа репатриации, которая действует с 2007 года. Сейчас обсуждается дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей.

Маргарита Головатенко