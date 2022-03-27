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УНИКС проиграл кубанскому «Локомотиву» в матче Единой лиги ВТБ

15:32, 27.03.2022
УНИКС проиграл кубанскому «Локомотиву» в матче Единой лиги ВТБ
Фото: t.me/unics_basket

Казанский УНИКС проиграл баскетбольному клубу «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 94:101 (22:28, 30:19, 10:18, 23:20, 9:16).

На счету казанцев 14 побед после 17 игр, клуб находится на 2-й строчке турнирной таблицы.

21 марта УНИКС проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 80:84.

Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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