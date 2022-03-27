УНИКС проиграл кубанскому «Локомотиву» в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС проиграл баскетбольному клубу «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 94:101 (22:28, 30:19, 10:18, 23:20, 9:16).
На счету казанцев 14 побед после 17 игр, клуб находится на 2-й строчке турнирной таблицы.
21 марта УНИКС проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 80:84.
Татьяна ЛеухинаСпортБаскетбол Татарстан
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