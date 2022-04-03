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В Казани отменили закупку сувенирных жетонов для метрополитена

12:21, 03.04.2022
В Казани отменили закупку сувенирных жетонов для метрополитена
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Закупку сувенирных жетонов для казанского метрополитена отменили. На участие не поступило ни одной заявки. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Заказчиком выступило МУП «Метроэлектротранс». Начальная цена договора — 975 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Согласно техзаданию, диаметр жетона должен составлять 3 см, толщина — 2,5 мм. Цвет — светло-зеленый (салатовый). Гарантия качества — 60 месяцев. Всего необходимо поставить 50 тысяч жетонов.

В декабре казанское предприятие «Радиоэлектроника имени Шимко» решило закупить сувенирную продукцию на 753 тысячи рублей. Всего компания приобретет более 200 наборов двух видов. Например, в состав одного из них входит медная турка, механическая кофемолка, кофейная ложка и зерновой кофе.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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