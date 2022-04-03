В Казани отменили закупку сувенирных жетонов для метрополитена

Закупку сувенирных жетонов для казанского метрополитена отменили. На участие не поступило ни одной заявки. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Заказчиком выступило МУП «Метроэлектротранс». Начальная цена договора — 975 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Согласно техзаданию, диаметр жетона должен составлять 3 см, толщина — 2,5 мм. Цвет — светло-зеленый (салатовый). Гарантия качества — 60 месяцев. Всего необходимо поставить 50 тысяч жетонов.

В декабре казанское предприятие «Радиоэлектроника имени Шимко» решило закупить сувенирную продукцию на 753 тысячи рублей. Всего компания приобретет более 200 наборов двух видов. Например, в состав одного из них входит медная турка, механическая кофемолка, кофейная ложка и зерновой кофе.



Диана Жиленкова